جدول مباريات اليوم الخميس 18 مايو 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

رغم أن المنافسة تبدو منحصرة بشكل كبير في الدوري السعودي بين الاتحاد والنصر على اللقب، إلا أن الشباب يؤمن بحظوظه في الحفاظ على المركز الثالث على الأقل.
يوم جديد ينطلق فيه دوري روشن بمباراتين قويتين، بينما سيتم التعرف فيه أيضًا على أطراف نهائيي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر ليضافوا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.
وفي الدوري المصري، يطمح الزمالك لتعديل المسار حين يستضيف أسوان.
في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات اليوم الخميس 18 مايو 2023 في دوري روشن السعودي والدوريات العربية والمسابقات الأوروبية والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الخميس 18 مايو 2023 "18-05-2023"
دوري روشن - الجولة 27
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|أبها - الاتفاق
|19:00 السعودية ومصر
|SSC
|الشباب - الوحدة
|19:00 السعودية ومصر
|SSC
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الدوري الأوروبي - إياب نصف النهائي
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|إشبيلية - يوفنتوس
|22:00 مصر والسعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
|باير ليفركوزن - روما
|22:00 مصر والسعودية
|beIN Sports 2 HD Premium
دوري المؤتمر - إياب نصف النهائي
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|بازل - فيورنتينا
|22:00 مصر والسعودية
|beIN Sports HD Xtra 2
|ألكمار - وست هام
|22:00 مصر والسعودية
|beIN Sports HD Xtra 2
الدوري الإنجليزي - الجولة 25
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|نيوكاسل - برايتون
|21:30 مصر والسعودية
|beIN Sports 3 HD Premium
الدوري المصري - الجولة 28
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الزمالك - أسوان
|20:00 مصر والسعودية
|أون تايم سبورتس