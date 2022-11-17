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جدول مباريات اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة

أحمد الغنام
12:00 ص غرينتش+2 17‏/11‏/2022
spain
تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022 في البطولات والدوريات الأوروبية والعربية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

مع ترقب الجماهير في كافة أنحاء المعمورة لمنافسات بطولة كأس العالم 2022، توفقت كافة البطولات على مستوى العالم، إلا أن ذلك لا يعني انتهاء إثارة كرة القدم، حيث تتواصل المتعة يوم الخميس 17 نوفمبر 2022، بالعديد من المباريات الودية الدولية للمنتخبات.

وتستعد العديد من المنتخبات لخوض غمار بطولة كأس العالم 2022، فيما تحاول المنتخبات التي لم تتأهل إلى مونديال قطر أن تواصل تحضيراتها للمرحلة المقبلة من المنافسات.

ويوم الخميس تخوض عدد من المنتخبات العربية والعالمية مباريات قوية تحضيرًا للمونديال، حيث يلعب منتخب المغرب أمام جورجيا.

كما يلعب منتخب الأردن مباراة قوية أمام إسبانيا في آخر تجارب "لا روخا" قبل مواجهة الأرجنتين في كأس العالم 2022، فيما يلعب منتخب البرتغال أمام نيجيريا.

قوائم منتخبات كأس العالم 2022 النهائية

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022 "17-11-2022"

مباريات ودية دولية

المباراةالموعدالقناة الناقلة
سويسرا - غانا12:00 مصر، 13:00 السعوديةغير مذاعة عربيًا
العراق - كوستاريكا16:00 مصر، 17:00 السعوديةAlrabiaa Sport
الأردن - إسبانيا18:00 مصر، 19:00 السعوديةJordan Sport HD
المغرب - جورجيا18:00 مصر، 19:00 السعوديةArryadia

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