جدول مباريات اليوم الخميس 17 مارس 2022 والقنوات الناقلة

لا تتوقف إثارة كرة القدم كل يوم، ويوم الخميس 17 مارس 2022 نحن على موعد مع العديد من المواجهات القوية، خاصة مع انطلاق منافسات الذهاب في دور الستة عشر من بطولتي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي، بالإضافة إلى مباريات عربية مثيرة للاهتمام في الدوري السعودي.

البداية من الدوري الأوروبي، حيث تقام مباريات إياب دور الستة عشر من البطولة، ونشهد يوم الخميس إقامة سبع مباريات، يأتي على رأسها مواجهة برشلونة وجلطة سراي التركي.

وبالإضافة إلى هذه المباراة المرتقبة، تنتظر الجماهير لقاء أتالانتا وباير ليفركوزن، والتي ستكون مباراة تعد بإثارة كبيرة.

كما نشهد الخميس أيضًا إقامة إياب دور الستة عشر من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، بإقامة ثماني مباريات، أبرزها مواجهة ليستر سيتي أمام رين.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2021-22، والقنوات الناقلة

أما في الدوري الإنجليزي، يحل نيوكاسل ضيفًا على إيفرتون في مباراة مؤجلة.

وبالانتقال عربيًا، تنطلق الخميس مباريات الجولة 25 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، بإقامة ثلاث مباريات، أبرزهما مواجهة النصر ضد الفيحاء.

ومن السعودية إلى مصر، حيث تتواصل مباريات الجولة 13 من الدوري المصري بإقامة مباراتين، أبرزهما مواجهة إيسترن كومباني ضد طلائع الجيش.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 17 مارس 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 17 مارس 2022 "17-03-2022"

الدوري الأوروبي

المباراة الموعد القناة الناقلة جلطة سراي - برشلونة 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports 1 HD Premium النجم الأحمر - جلاسكو رينجرز 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports 2 HD Premium موناكو - براجا 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports HD 3 English باير ليفركوزن - أتالانتا 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports HD 2 English ليون - بورتو 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 1 آينتراخت فرانكفورت - ريال بيتيس 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 2 وست هام - إشبيلية 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإنجليزي - مباراة مؤجلة

المباراة الموعد القناة الناقلة إيفرتون - نيوكاسل 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports 3 HD Premium

الدوري السعودي - الجولة 25

المباراة الموعد القناة الناقلة الفيصلي - الفتح 17:45 مصر، 18:45 السعودية SSC ضمك - الاتفاق 17:55 مصر، 18:55 السعودية SSC النصر - الفيحاء 19:50 مصر، 20:50 السعودية SSC

دوري المؤتمر الأوروبي

المباراة الموعد القناة الناقلة بازل - مارسيليا 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports HD 1 رين - ليستر سيتي 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports HD 2 كوبنهاجن - أيندهوفن 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports HD 3 ألكمار - بودو/جليمت 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports HD 4 جينت - باوك 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 روما - فيتيسه أرنهيم 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2 لاسك - سلافيا براج 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3 فينورد - بارتيزان بلجراد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 4

الدوري المصري - الجولة 13

المباراة الموعد القناة الناقلة فاركو - البنك الأهلي 15:00 مصر، 16:00 السعودية OnTime Sports إيسترن كومباني - طلائع الجيش 17:30 مصر، 18:30 السعودية OnTime Sports

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