جدول مباريات اليوم الخميس 17 فبراير 2022 والقنوات الناقلة

لا تتوقف إثارة كرة القدم كل يوم، ويوم الخميس 17 فبراير 2022 نحن على موعد مع العديد من المواجهات القوية، خاصة مع انطلاق منافسات الملحق في بطولتي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي، بالإضافة إلى مباريات عربية مثيرة للاهتمام في الدوريين السعودي والمصري.

البداية من الدوري الأوروبي، حيث ينطلق ملحق دور الستة عشر من البطولة، ونشهد يوم الخميس إقامة ثماني مباريات، يأتي على رأسها مواجهة برشلونة ونابولي.

وبالإضافة إلى هذه المباراة المرتقبة، تنتظر الجماهير لقاء لايبزيج وريال سوسييداد، والتي ستكون مباراة تعد بإثارة كبيرة.

كما نشهد الخميس أيضًا انطلاق ملحق دوري الستة عشر من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، بإقامة ثماني مباريات أيضًا، أبرزها مواجهة ليستر سيتي أمام ريندرز.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2021-22، والقنوات الناقلة

وبالانتقال عربيًا، تنطلق الخميس مباريات الجولة 21 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يلعب النصر أمام الباطن، فيما يحل الاتحاد المتصدر ضيفًا ثقيلًا على التعاون.

المباراة الأبرز مساء الخميس في الدوري السعودي، ستكون مواجهة ديربي الرياض، والتي ستجمع بين الهلال والشباب.

وتختتم الخميس مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري، بإقامة مباراة واحدة تجمع بين المصري وسيراميكا كليوباترا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 17 فبراير 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 17 فبراير 2022 "17-2-2022"

الدوري الأوروبي

المباراة الموعد القناة الناقلة زينيت - ريال بيتيس 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports 3 HD Premium بوروسيا دورتموند - رينجرز 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports 2 HD Premium برشلونة - نابولي 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports 1 HD Premium شيريف تيراسبول - سبورتينج براجا 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports HD Xtra 1 أتالانتا - أولمبياكوس 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium إشبيلية - دينامو زغرب 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium بورتو - لاتسيو 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium لايبزيج - ريال سوسييداد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 1

الدوري السعودي - الجولة 21

المباراة الموعد القناة الناقلة الباطن - النصر 15:45 السعودية، 14:45 مصر SSC التعاون - الاتحاد 18:35 السعودية، 17:35 مصر SSC الأهلي - الفيحاء 18:55 السعودية، 17:55 مصر SSC الهلال - الشباب 20:40 السعودية، 19:40 مصر SSC

الدوري المصري - الجولة التاسعة

المباراة الموعد القناة الناقلة المصري - سيراميكا كليوباترا 17:30 مصر، 18:30 السعودية OnTime Sports

دوري المؤتمر الأوروبي

المباراة الموعد القناة الناقلة فنربخشه - سلافيا براج 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports 2 HD ميتييلاند - باوك 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports 1 HD رابيد فيينا - فيتيسه أرنهيم 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports HD Xtra 2 أيندهوفن - ماكابي 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports HD 2 English سيلتك - بودو/جليمت 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD مارسيليا - كاراباج 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2 English ليستر سيتي - ريندرز 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 2 سبارتا براج - بارتيزان 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2

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