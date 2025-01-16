جدول مباريات اليوم الجمعة 17 يناير 2025 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 17 يناير 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية والأوروبية ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في مختلف البطولات الأوروبية والعربية وينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 17 يناير 2025، حيث تستمر مباريات الجولة 15 من دوري روشن السعودي، والتي فيها يلعب الخليج مع العروبة، والوحدة أمام القاجسية، والنصر مع التعاون.

بينما في الدوري الإيطالي يفتتح روما الجولة 21 أمام جنوى، وفي ألمانيا يلعب بوروسيا دورتموند، أمام فرانكفورت، وتنطلق جولة جديدة من الدوري الإسباني بمباراة وإسبانيول أمام بلد الوليد

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 17 يناير 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 17 يناير 2025؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإسباني، والألماني.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

جدول مباريات اليوم الجمعة 17 يناير 2025 "17-01-2025"

دوري روشن السعودي - الجولة الخامسة عشرة

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المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الخليج - العروبة 16:15 السعودية، 15:15 مصر SSC 1 HD عيسى الحربين SSC 5 SD SSC 1 SD علي الربيع الوحدة - القادسية 18:40 السعودية، 17:40 مصر SSC Extra 1 HD سعد يحي SSC Extra 1 SD عبد العزيز الزيد التعاون - النصر 20:00 السعودية، 19:00 مصر SSC 1 HD مشاري القرني SSC 5 HD محمد حسين SSC 1 SD عيسى الزدجالي

الدوري الإسباني - الجولة 20

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق إسبانيول - بلد الوليد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 3 عبد الله الغامدي

الدوري الألماني- الجولة 18

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق بوروسيا دورتموند - فرانكفورت 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports 5 محمد بركات

الدوري الإيطالي - الجولة 21

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق روما - جنوى 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD Sports Premium 1 أحمد الخير

الدوري الفرنسي - الجولة 20

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق مونبيليه - موناكو 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports 4 نوفل باشي ليل - نيس 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 محمد المبروكي

دوري يلو السعودي - الجولة 17

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الفيصلي - أحد 15:30 السعودية، 14:30 مصر السعودية الرياضية 1 سلطان الحربي أبها- العين 15:55 السعودية، 14:55 مصر السعودية الرياضية 2 هيثم طحطوح الجبيل - الطائي 17:50 السعودية، 16:50 مصر السعودية الرياضية 1 عبد الإله العمري

كأس مصر - دور الـ 16