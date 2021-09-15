جدول مباريات اليوم الخميس 16 سبتمبر 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 16 سبتمبر 2021 في الدوري السعودي والأوروبي وبطولة المؤتمر الأوروبي، والقنوات الناقلة..

يشهد اليوم، الخميس 16 سبتمبر، انطلاق الجولة الخامسة من الدوري السعودي بجانب قص الشريط على دور المجموعات في البطولات الأوروبية.

في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يواجه الطائي نظيره الباطن بينما يلعب الفيصلي ضد الفيحاء.

أما في الدوري الأرووبي فسوف نتابع مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بعدة مباريات أبرزها مواجهة جلطة سراي ضد لاتسيو ونابولي أمام ليستر سيتي

وتلُعب أيضًا مباريات البطولة الجديدة دوري المؤتمر الأوروبي وأبرز المباريات لروما ضد سيسكا صوفيا وتوتنهام أمام رين.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 16 سبتمبر 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 16 سبتمبر "16-9-2021":

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين - الجولة الخامسة المباراة الموعد القناة الناقلة الباطن - الطائي 18:35 السعودية، 17:35 مصر شاهد VIP الفيصلي - الفيحاء 20:30 السعودية، 19:30 مصر شاهد VIP

الدوري الأوروبي - الجولة الأولى المباراة الموعد القناة الناقلة ريال بيتيس - سلتيك 18:45 مصر، 19:45 السعودية beIN Sports 3 HD Premium جلطة سراي - لاتسيو 18:45 مصر، 19:45 السعودية beIN Sports HD XTRA 1 جلاسكو رينجرز - ليون 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium أيندهوفن - ريال سوسييداد 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 2 HD English ليستر سيتي - نابولي 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

دوري المؤتمر الأوروبي - الجولة الأولى المباراة الموعد القناة الناقلة رين - توتنهام 18:45 مصر، 19:45 السعودية beIN Sports 1 HD Premium روما - سيسكا صوفيا 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium

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