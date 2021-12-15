جدول مباريات اليوم الخميس 16 ديسمبر 2021 والقنوات الناقلة

سنكون يوم الخميس 16 ديسمبر 2021 على موعد مع قمة كبرى في كرة القدم السعودية، وتحديدًا لحساب الدوري السعودي، كما تقام عدد من المباريات في الدوري الإنجليزي.

والبداية ستكون من مباراة مؤجلة من منافسات الجولة الثامنة لموسم 2021-22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحل النصر ضيفًا على غريمه الهلال، في كلاسيكو كرة القدم السعودية.

أما في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي، تقام ثلاث مباريات، أبرزها المواجهة التي تجمع بين ليفربول ونيوكاسل يونايتد.

فيما سيكون توتنهام على موعد مع مباراة صعبة حين يحل ضيفًأ على ليستر سيتي، كما يلعب تشيلسي ضد إيفرتون.

جدول مباريات كأس العرب 2021 القنوات الناقلة والمجموعات

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 16 ديسمبر 2021 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 16 ديسمبر 2021 "16-12-2021"



الدوري السعودي - مباراة مؤجلة

المباراة الموعد القناة الناقلة الهلال - النصر 15:15 السعودية، 14:15 مصر SSC

الدوري الإنجليزي - الجولة 17

المباراة الموعد القناة الناقلة ليستر سيتي - توتنهام 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports 2 HD Premium تشيلسي - إيفرتون 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports 3 HD Premium ليفربول - نيوكاسل 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

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