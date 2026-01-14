جدول مباريات اليوم الخميس 15 يناير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 15 يناير 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 15 يناير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 15 يناير 2026؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الألماني وكأس ملك إسبانيا، عبر تطبيق "شاهد".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم الخميس 15 يناير 2026 "15-01-2026"

الدوري الإيطالي - الجولة 20

المباراة الموعد القناة الناقلة المغلق هيلاس فيرونا - بولونيا 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات stc tv حازم عبد السلام كومو - ميلان 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات stc tv فارس عوض

كأس ملك إسبانيا - دور الـ 16

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق راسينج سانتاندير - برشلونة 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات شاهد عصام عبده بورجوس - فالنسيا 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات شاهد -

الدوري الألماني - الجولة 17

المباراة الموعد القنوات الناقلة أوجسبورج - أونيون برلين 22:30 مصر، 23:30 السعودية شاهد

كأس الرابطة المصرية - الجولة 7