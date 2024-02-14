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أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الخميس 15 فبراير 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

دوري أبطال آسيادوري روشن السعوديEuropa Conference Leagueكأس الاتحاد الأوروبي 1الدوري المصري الممتازالمغرب 1

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 15 فبراير 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة وباقي البطولات العالمية..

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يوم كروي جديد مليء بالإثارة والمتعة، مع عودة مباريات دوري روشن السعودي ومواجهات أوروبية على أعلى مستوى.

وسنكون على موعد مع مباريات قوية في مباريات دوري روشن، إذ يلعب أبها مع التعاون والخليج مع الاتفاق.

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كما تنطلق مباريات الدور الثاني مسابقي الدوري الأوروبي. ودوري المؤتمر، التابعتين للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وفي الدوري المصري تستمر المتعة بمباراين بين كل من بلدية المحلة وفيوتشر، وكذلك الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا.

كما ستنطلق مباريات كل من الاتحاد والهلال في الدور الثاني من دوري أبطال آسيا وهما مرشحان كبيران للفوز باللقب القاري.

ونستعرض معكم مباريات اليوم الخميس 15 فبراير 2024 في الدوري السعودي والبطولات المختلفة عربيًا وعالميًا والقنوات الناقلة..

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جدول مباريات اليوم الخميس 15 فبراير 2024 "15-02-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة 20

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
أبها - التعاون17:00 السعودية 16:00 مصرشاهدمحمد الخامسي
الخليج - الاتفاق20:00 السعودية، 19:00 مصرشاهدعبدالله المحيسن
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الدوري الأوروبي - دور خروج المغلوب

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
فينورد - روما19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports HD 1علي محمد علي
يانج بويز - سبورتنج لشبونة19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports HD 4محمد بركات
جلطة سراي - سبارتا براج19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports HD 2جواد بدة
شاختار دونتسك - مارسيليا19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports HD 3غادل خلو
ميلان - رين22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 1حفيظ دراجي
لانس - فرايبورج22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 3محمد المبروكي
بنفيكا - تولوز22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 2أحمد عبده
سبورتنج براجا - كاراباج22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 4باسم الزير

دوري المؤتمر الأوروبي - خروج المغلوب

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
شتورم جراتس - سلوفان براتيسلافا19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports Xtra 1مضر اليوسف
أونيون سانت جيلواز - أينتراخت فرانكفورت19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports HD 5محمد السعدي
أولمبياكوس - فرينكفاروزي19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports Xtra 2محمد البلوشي
مولده - ليجيا وارسو19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports Xtra 3نوفل باشي
سيرفيت - لودوجريتس22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 9سمير اليعقوبي
ريال بيتيس - دينامو زغرب22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 6حسن العيدروس
أياكس - بودو\جليمت22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 6منتصر الأزهري
مكابي حيفا - جينت22:00 مصر، 23:00 السعوديةTOD-

دوري أبطال آسيا - دور الـ 16

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
أولسان هيونداي - فنتفوريت كوبو12:00 مصر، 13:00 السعوديةbeIN Sports AFC
SSC SPORT 1 HD
ALKASS 9		عادل خلو
أنيس السحباني
حسن البلوشي
نافباخور - الاتحاد16:00 مصر، 17:00 السعوديةbeIN Sports AFC
SSC SPORT 1 HD
ALKASS 9		عصام الشوالي
علي سعيد الكعبي
حاتم بطيشة
سمير اليعقوبي
سباهان أصفهان - الهلال18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Sports AFC
SSC SPORT 1 HD
ALKASS 9		عامر الخوذيري
فهد العتيبي
محمد حسين
خليل البلوشي

الدوري المصري - الجولة 12

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
بلدية المحلة - فيوتشر16:00 مصر، 17:00 السعوديةOnTime Sports 2أيمن الكاشف
الإسماعيلي - سيراميكا كليوباترا19:00 مصر، 20:00 السعوديةOnTime Sports 1طارق الأدور

الدوري المغربي - الجولة 18

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
مولودية وجدة - اتحاد طنجة18:00 السعودية، 20:00 المغربالمغربية الرياضيةهشام فرج
شباب المحمدية - يوسفية برشيد20:00 السعودية، 22:00 المغربالمغربية الرياضيةخليل فايد
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