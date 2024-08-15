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Manchester United v Manchester City - 2024 FA Community ShieldGetty Images Sport
جدول مباريات الدوري الإسباني 2024-2025
بلال محمد

جدول مباريات اليوم الجمعة 16 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

الدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسباني – لا ليجاالدوري المصري الممتازالقنوات الناقلةالدوري الفرنسي

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 16 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 16 أغسطس 2024 حيث نتابع افتتاحية الدوري الإنجليزي للموسم الجديد، والتي يواجه فيها مانشستر يونايتد، نظيره فولهام

بينما تستمر مباريات الجولة الاولى من الدوري الإسباني، بمباراتي سيلتا فيجو مع ألافيس، ولاس بالماس، مع إشبيلية.

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وسنكون على موعد مع الموسم الجديد في الدوري الفرنسي، بمباراة باريس سان جيرمان، ولوهافر، وعلى المستوى العربي، ستنطلق أولى مباريات الجولة الأخيرة من الدوري المصري.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 16 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم الجمعة 16 أغسطس 2024 "16-08-2024"

الدوري الإنجليزي - الجولة الأولى

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
مانشستر يونايتد - فولهام22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 1خليل البلوشي

الدوري الإسباني - الجولة الأولى

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
سيلتا فيجو - ألافيس20:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 3عادل خلو
لاس بالماس - إشبيلية22:30 مصر والسعوديةbeIN Sports 3أحمد عبده

الدوري الفرنسي- الجولة الأولى

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
لوهافر - باريس سان جيرمان21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports 2حسن العيدروس

الدوري المصري- الجولة 34

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
سموحة - الإسماعيلي19:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 1مصطفى عفيفي

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