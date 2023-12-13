جدول مباريات اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة وأبرز المعلقين

مصعب صلاح
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دوري روشن السعوديالدوري الأوروبيالدوري المصري الممتازدوري المؤتمر الأوروبي

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023 في دوري روشن السعودي، الدوري الأوروبي، وباقي المسابقات الكبرى والقنوات الناقلة

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية، خاصة في وجود روشن السعودي وجولة جديدة من الدوري الأوروبي.

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البداية بمباريات دوري روشن السعودي وأبرز مواجهة بين الفيحاء والأهلي، وفرصة للقلعة لاستغلال عدم مشاركة النصر والاتحاد في هذه الجولة بسبب خوض الزعيم منافسالت كأس العالم للأندية، لحصد النقاط والتقدم في الترتيب.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023 حيث تقام الجولة السادسة من الدوري الأوروبي 2023-2024، والتي سنشاهد فيها أكثر من مباراة هامة،

كما تقام مباريات دوري المؤتمر الأوروبي لحساب دور المجموعات، وتقام جولة جديدة من الدوري المصري.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023 "14-12-2023"

دوري روشن - الجولة 17

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
أبها - الحزم18:00 السعودية، 17:00 مصرشاهدعبدالله المحيسن
SSC 1,5 HD
SSC 1 SDعيسى الزدجالي
الأخدود - الطائي18:00 السعودية، 17:00 مصرشاهدسعد يحيى
SSC Extra 1 HD
SSC Extra 1 SDعبد العزيز الزيد
الفيحاء - الأهلي20:00 السعودية، 21:00 مصرشاهدعيسى الحربين
SSC SPORT 1 HD
SSC SPORT 5 HDمحمد حسين
SSC SPORT 1 SDعبدالعزيز السبر

الدوري الأوروبي - الجولة 6

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
أونيون سانت جيلواز - ليفربول19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports HD 1جواد بدة
روما - شيريف19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports HD 2علي محمد علي
رين - فياريال19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports HD 3باسم الزير
بايرن ليفركوزن - مولده19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports HD 5عامر الخوذيري
وست هام - فرايبورج22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 1خالد الحدي
برايتون - مارسيليا22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 2محمد المبروكي
ريال بيتيس - رينجرز22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 3حسن العيدروس
أياكس - أيك أثينا22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 4أحمد عبده

دوري المؤتمر الاوروبي - الجولة 6

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
زرينيسكي موستار - أستون فيلا17:30 مصر، 18:30 السعوديةbeIN Sports HD 6محمد بركات
أبردين - آينتراخت فرانكفورت19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports HD 8عادل خلو
فرينكفاروزي - فيورنتينا19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports Xtra 1محمد السعدي
فنربخشه - سلوفان براتيسلافا19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports Xtra 2أحمد البلوشي
لوجانو - بشكتاش22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports Xtra 2أحمد المعمري

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الدوري المصري - الجولة 9

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
البنك الأهلي - الجونة16:00 مصر، 17:00 السعوديةOnTime Sports HD 1مؤمن حسن
فيوتشر - سيراميكا16:00 مصر، 17:00 السعوديةOnTime Sports HD 2محمد الكواليني
المصري - الزمالك 19:00 مصر، 20:00 السعوديةOnTime Sports HD 1محمد عفيفي
بيراميدز - بلدية المجلة19:00 مصر، 20:00 السعوديةOnTime Sports HD 2أيمن الكاشف

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