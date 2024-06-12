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Christian Pulisic Vinicius Junior USMNT BrazilGetty/GOAL
مصعب صلاح

جدول مباريات اليوم الخميس 13 يونيو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلةمباريات دولية ودية - منتخباتباراجوايالولايات المتحدة الأمريكية v البرازيلالولايات المتحدة الأمريكيةالبرازيلبيراميدز v سموحةبيراميدزسموحةالدوري المصري الممتازFuture FC v الجونةFuture FCالجونة

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 13 يونيو 2024 في الدوري المصري والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه اخر المباريات التحضيرية قبل انطلاق كوبا أمريكا 2024 بجانب مواجهات الدوري المصري.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 13 يونيو 2024 حيث نتابع ودية بين البرازيل والولايات المتحدة الأمريكية، بجانب مواجهة لبيراميدز وأخرى لفيوتشر في الدوري المصري.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 13 يونيو 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 13 يونيو 2024؟

يمكن متابعة مباراة البرازيل والولايات المتحدة عبر تطبيق شاهد، أما مباريات الدوري المصري فتأتي حصريًا عبر موقع كورة بلس.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الخميس 13 يونيو 2024 "13-06-2024"

مباريات ودية دولية - منتخبات

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الولايات المتحدة الأمريكية - البرازيل02:00 مصر والسعوديةSSC SPORT 1 HDحمادة العنزي
SSC SPORT 5 HD

الدوري المصري - الجولة 11

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
بيراميدز - سموحة19:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 1محمد الكواليني
فيوتشر - الجونة19:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 2محمد الغياتي

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