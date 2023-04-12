جدول مباريات اليوم الخميس 13 أبريل 2023 والقنوات الناقلة

يوم جديد يحمل معالم الإثارة الكروية ينتظرنا حين نرى أبرز مباريات كرة القدم على الصعيدين العربي والأوروبي.
في الدوري الأوروبي ستعود العجلة للدوران، مباريات ربع نهائي الدوري الأوروبي وأبرزها بالطبع مواجهة مانشستر يونايتد وإشبيلية.
وفي الدوري المصري يطمح الزمالك لمواصلة الاستفاقة حين يحل ضيفًا على حرس الحدود.
في السطور التالية نستعرض لكم أبرز مباريات اليوم الخميس 13 أبريل 2023 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم 13 أبريل 2023 "13-04-2023"
الدوري الأوروبي - دور ربع النهائي
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|فينورد - روما
|18:45 مصر، 19:45 السعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
|مانشستر يونايتد - إشبيلية
|21:00 مصر، 22:00 السعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
|يوفنتوس - سبورتنج لشبونة
|21:00 مصر، 22:00 السعودية
|beIN Sports 2 HD Premium
|باير ليفركوزن - سانت جيلويسي
|21:00 مصر، 22:00 السعودية
|beIN Sports 3 HD Premium
دوري المؤتمر الأوروبي - دور ربع النهائي
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|جينت - وست هام
|18:45 مصر، 19:45 السعودية
|beIN Sports 2 HD Premium
|أندرلخت - ألكمار
|21:00 مصر، 22:00 السعودية
|beIN Sports HD Xtra 2
|بازل - نيس
|21:00 مصر، 22:00 السعودية
|beIN Sports HD 2
|ليخ بوزنان - فيورنتينا
|21:00 مصر، 22:00 السعودية
|beIN Sports HD Xtra 1
الدوري المصري - الجولة 25
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|حرس الحدود - الزمالك
|21:15 مصر، 22:15 السعودية
|ONTime Sports
|الإسماعيلي - إنبي
|21:15 مصر، 22:15 السعودية
|ONTime Sports
|المقاولون - المصري البورسعيدي
|21:15 مصر، 22:15 السعودية
|ONTime Sports
دوري أدنوك للمحترفين - الجولة 18
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|دبا الفجيرة - الوحدة
|22:00 الإمارات، 21:00 السعودية
|أبو ظبي الرياضية
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