جدول مباريات اليوم الخميس 12 فبراير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي تحفل ببعض المواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 12 فبراير 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 12 فبراير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 12 فبراير 2026؟

يمكن متابعة دوري أبطال آسيا 2 والدوري الإنجليزي عبر تطبيق TOD.

كما يتم نقل مباريات دوري روشن السعودي عبر ثمانية.

جدول مباريات اليوم الخميس 12 فبراير 2026 "12-02-2026"

الدوري الإنجليزي - الجولة 26

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق برينتفورد - آرسنال 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 1 علي محمد علي

دوري روشن السعودي - الجولة 22

المباراة الموعد القنوات الناقلة ضمك - التعاون 18:45 السعودية، 19:45 الإمارات ثمانية الحزم - الأخدود 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات ثمانية القادسية - نيوم 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات ثمانية

كأس ملك إسبانيا - ذهاب نصف النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق أتلتيكو مدريد - برشلونة 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات شاهد مدحت شلبي MBC ACTION MBC MASR 2

دوري أبطال آسيا 2 - دور الـ 16