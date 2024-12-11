تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قوية في المسابقات المختلفة، في كبرى البطولات الأوروبية والعالمية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 حيث تستمر عودة ليالي الأبطال من جديد، التي نتابع فيها الجولة السادسة من الدوري الأوروبي ودوؤي المؤتمر.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى دوري المؤتمر والدوري الأوروبي.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 "12-12-2024"

الدوري الأوروبي - الجولة السادسة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق روما - سبورتنج براجا 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports 2 جواد بدة باوك - فرينكفاروش 19:45 مصر، 20:45 السعودية TOD - أولمبياكوس - تفينتي 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports Extra HD 1 سمير اليعقوبي سانت جيلواز - نيس 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports 4 أحمد فؤاد لودوجريتس - ألكمار 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports 6 باسم الزير مالمو - جلطة سراي 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports 3 نوفل باشي فيكتوريا بلزن - مانشستر يونايتد 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports 1 أحمد البلوشي هوفنهايم - ستيوا بوخارست 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports 5 محمد السعدي رينجرز - توتنهام 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 محمد بركات بورتو - ميدتيلاند 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 6 منتصر الأزهري سلافيا براج - أندرلخت 22:00 مصر، 23:00 السعودية TOD - أياكس - لاتسيو 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 2 محمد المبروكي ريال سوسييداد - دينامو كييف 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 5 أحمد عبده ليون - أينتراخت فرانكفورت 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 3 نوفل باشي بودو جليمت - بشيكتاش 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 4 عامر الخوذيري إلفسبورج - كاراباج 22:00 مصر، 23:00 السعودية TOD -

دوري المؤتمر الأوروبي - الجولة السادسة