جدول مباريات اليوم الخميس 12 أغسطس 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الخميس 12 أغسطس 2021 في الدوري السعودي والدوري المصري، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

بدأت بطولات الموسم الجديد 2021-2022 في الانطلاق وعاد جمهور كرة القدم يترقبون المباريات يومًا وراء يوم.

وتقام اليوم الخميس 12 أغسطس العديد من المباريات البارزة في الدوري السعودي وكذلك الدوري المصري.

الدوري السعودي بدأ بالتو للأمس في موسمه الجديد وشهد خسارة الاتحاد أمام الفيحاء في المباراة الافتتاحية، بينما الدوري المصري يختم موسم 2021 بمنافسة شرسة بين الزمالك والأهلي على اللقب.

صدق أو لا تصدق.. برشلونة مدين بمكافأة ولاء أسطورية لميسي رغم رحيله

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 12 أغسطس 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 12 أغسطس "12-8-2021":

الدوري السعودي - الجولة 1 المباراة الموعد القناة الناقلة أبها - الشباب 19:15 السعودية، 18:15 مصر SSC الرائد - الفتح 19:20 السعودية، 18:20 مصر SSC الحزم - التعاون 19:55 السعودية، 18:55 مصر SSC

الدوري المصري - الجولة 30 المباراة الموعد القناة الناقلة البنك الأهلي - أسوان 19:00 مصر، 20:00 السعودية ONTIME Sports HD 3 المقاولون العرب - الجونة 19:00 مصر، 20:00 السعودية ONTIME Sports HD 2 بيراميدز - المصري 21:00 مصر، 22:00 السعودية ONTIME Sports HD 1

اضغط هنا لمطالعة الجدول الكامل لمباريات اليوم