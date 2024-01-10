جدول مباريات اليوم الخميس 11 يناير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 11 يناير 2024 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات، ولكنها على مستوى عالي من الأهمية وينتظرها الكثير من عشاق الساحرة المستديرة نظراً لما تحمله هذه المواجهات من تنافسية وحماس كبير.

حسناً، نسرد لكم مباريات اليوم الخميس 11 يناير 2024 حيث نتابع مباراة برشلونة ضد أوساسونا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني "سوبر كوبا" والتي باتت تُلعب بمشاركة أربع فرق وهم بطل الدوري ووصيفه وبطل الكأس ووصيفه، ويسعى البلاوجرانا لتحقيق لقبه الخامس عشر.

كما سنتابع مباراة ضمن دور الـ8 من كأس إيطاليا، وهي مواجهة ساخنة بين يوفنتوس وفروسينوني الذي أخرج نابولي بشكل غير متوقع وبوابل من الأهداف في ثمن النهائي، وكالعادة تزيد متعة البطولة في الأدوار النهائية بانحصار أقوى الفرق المتألقة والساعية للحصول على اللقب.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 11 يناير 2024 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 11 يناير 2024 "11-01-2024"

كأس السوبر الإسباني - نصف النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق برشلونة - أوساسونا 21:00 مصر، 22:00 السعودية SSC SPORT 1 HD

SSC SPORT 5 HD حاتم بطيشة

عبد الله الغامدي

كأس إيطاليا - ربع النهائي