جدول مباريات اليوم الخميس 11 نوفمبر 2021 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الخميس 11 نوفمبر 2021 فترة التوقف الدولي للشهر الجاري، حيث نشهد طوال اليوم مباريات من جميع أنحاء العالم، بين أوروبا، وآسيا، وإفريقيا، وأمريكا الجنوبية، جميعها في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم، قطر 2022.

البداية ستكون نارية من قارة آسيا، حيث نشهد مواجهة يحل فيها منتخب السعودية ضيفًا على أستراليا، في الجولة الثالثة من المرحلة الخامسة للتصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر.

وفي تصفيات آسيا المؤهلة إلى المونديال أيضًا، يحل منتخب الإمارات ضيفًا على كوريا الجنوبية في مباراة صعبة، كما يستضيف منتخب لبنان نظيره الإيراني، ونشهد مواجهة عربية خالصة، تجمع بين العراق وسوريا.

أما في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، تقام عدد من المباريات في الجولة قبل الأخيرة، أهمها مواجهة إسبانيا واليونان، ومباراة إيرلندا والبرتغال.

وفي تصفيات أمريكا الجنوبية، تقام مباراة واحدة فقط يوم الخميس، تجمع بين الإكوادور وفنزويلا.

أما في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم، فنشهد ثماني مباريات، أبرزها مباراة جنوب إفريقيا وزيمبابوي، ومباراة أوغندا وكينيا.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 11 نوفمبر 2021 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 11 نوفمبر 2021 "11-11-2021"

تصفيات كأس العالم - أوروبا القناة الناقلة الموعد المباراة beIN Sports 2 HD Premium 19:00 مصر، 20:00 السعودية أذربيجان - لوكسمبورج beIN Sports 1 HD Premium 19:00 مصر، 20:00 السعودية جورجيا - السويد beIN Sports 3 HD Premium 19:00 مصر، 20:00 السعودية أرمينيا - مقدونيا الشمالية beIN Sports HD Xtra 1 19:00 مصر، 20:00 السعودية روسيا - قبرص beIN Sports HD 19:00 مصر، 20:00 السعودية صربيا - قطر beIN Sports 1 HD Premium 21:45 مصر، 22:45 السعودية إيرلندا - البرتغال beIN Sports 2 HD Premium 21:45 مصر، 22:45 السعودية اليونان - إسبانيا beIN Sports 3 HD Premium 21:45 مصر، 22:45 السعودية ألمانيا - ليشتنشتاين beIN Sports HD Xtra 2 21:45 مصر، 22:45 السعودية رومانيا - ايسلندا beIN Sports HD Xtra 1 21:45 مصر، 22:45 السعودية مالطة - كرواتيا beIN Sports HD 2 English 21:45 مصر، 22:45 السعودية سلوفاكيا - سلوفينيا تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية beIN Sports 23:00 مصر، 00:00 يوم الجمعة السعودية الإكوادور - فنزويلا تصفيات كأس العالم - آسيا الرابعة سبورت، SSC 7 HD، 12:10 السعودية، 11:10 مصر أستراليا - السعودية الرابعة سبورت 15:00 الإمارات، 13:00 مصر كوريا الجنوبية - الإمارات الرابعة سبورت 14:00 مصر، 15:00 السعودية فيتنام - اليابان – 14:00 مصر، 15:00 السعودية لبنان - إيران الرابعة سبورت 17:00 مصر، 18:00 السعودية الصين - عمان الرابعة سبورت، SSC 6 HD 19:00 مصر، 20:00 السعودية العراق - سوريا تصفيات كأس العالم - إفريقيا يوتيوب 15:00 مصر، 16:00 السعودية أوغندا - كينيا يوتيوب 15:00 مصر، 16:00 السعودية إثيوبيا - غانا يوتيوب 15:00 مصر، 16:00 السعودية تنزانيا - جمهورية الكونغو يوتيوب 18:00 مصر، 19:00 السعودية رواندا - مالي يوتيوب 18:00 مصر، 19:00 السعودية الكونغو - ناميبيا يوتيوب 18:00 مصر، 19:00 السعودية بنين - مدغشقر يوتيوب 21:00 مصر، 22:00 السعودية جنوب إفريقيا - زيمبابوي يوتيوب 21:00 مصر، 22:00 السعودية توجو - السنغال





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