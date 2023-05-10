جدول مباريات اليوم الخميس 11 مايو 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 11 مايو 2023 في الدوريات العربية والأوروبية والقنوات الناقلة

من جديد تعود عجلة الكرة الأوروبية للدوران، وتشتعل المنافسات في المسابقات الكبرى التي تلفظ أنفاسها الأخيرة وتقرب فرقها من التتويج.

الكرة الإيطالية ممثلة بفريقين في نصف نهائي الدوري الأوروبي هما روما ويوفنتوس، تمامًا كما يتم تمثيلها في دوري أبطال أوروبا بقطبي ميلانو.

وعلى صعيد دوري المؤتمر الأوروبي، تبرز مباراتان قويتان في نصف النهائي بين فيورنتينا وبازل من ناحية، ووست هام وألكمار من ناحية مقابلة.

في السطور التالية نستعرض لكم أهم مباريات اليوم الخميس 11 مايو 2023 في الدوريات الأوروبية والعربية والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 11 مايو 2023 "11-05-2023"

الدوري الأوروبي - ذهاب نصف النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة يوفنتوس - إشبيلية 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium روما - باير ليفركوزن 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 2 HD Premium

دوري المؤتمر الأوروبي - ذهاب نصف النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة فيورنتينا - بازل 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD Xtra 1 وست هام - ألكمار 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 3 HD Premium

دوري أدنوك الإماراتي - الجولة 26

المباراة الموعد القناة الناقلة الجزيرة - اتحاد كلباء 17:15 مصر والسعودية، 18:15 الإمارات أبو ظبي الرياضية خورفكان - الوصل 17:15 مصر والسعودية، 18:15 الإمارات أبو ظبي الرياضية

كأس الملك سلمان - تصفيات التأهل 2