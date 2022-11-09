جدول مباريات اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022 في البطولات والدوريات الأوروبية والعربية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟.

سيحاول ريال مدريد فعل كل ما عليه من أجل عدم التعثر مجددًا في الدوري الإسباني حين يستضيف على ملعبه سانتياجو برنابيو منافسه قادش في الجولة 14 من الدوري الإسباني.

وفي الدوري الإيطالي، تبرز مباراة هيلاس فيرونا ويوفنتوس والتي يطمح فيها البيانكونيري لعدم خذلان أنصاره بعد الفوز على إنتر ميلانو الجولة الماضية بهدفين نظيفين أعادا الأمل إلى فريق السيدة العجوز.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022 "10-11-2022"

الدوري الإسباني - الجولة 14

المباراة الموعد القناة الناقلة رايو فاييكانو - سيلتا فيجو 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 1 فالنسيا - ريال بيتيس 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 2 ريال مدريد - قادش 22:30 مصر، 23:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإيطالي – الجولة 14

المباراة الموعد القناة الناقلة هيلاس فيرونا - يوفنتوس 19:30 مصر، 20:30 السعودية AD SPORTS Premium 1 لاتسيو - مونزا 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD SPORTS Premium 1

الدوري التونسي – دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة البنزرتي - النجم الساحلي 15:30 مصر، 16:30 السعودية Diwan Sports

مباريات ودية – منتخبات