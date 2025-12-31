جدول مباريات اليوم الخميس 1 يناير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 1 يناير 2026، حيث تقام مباريات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي وأهمها مباراتا مانشستر سيتي ضد سندرلاند وليفربول ضد ليدز يونايتد.

كما تقام مباريات قوية لحساب بطولتي كأس عاصمة مصر "الرابطة" ودوري يلو السعودي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 1 يناير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 1 يناير 2026؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإنجليزي، عبر تطبيق "TOD".

كما يمكن مشاهدة مباريات دوري يلو عبر تطبيق "ثمانية".

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

جدول مباريات اليوم الخميس 1 يناير 2026 "01-01-2026"

الدوري الإنجليزي - الجولة 19

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق كريستال بالاس - فولهام 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات beIN SPORTS 2 باسم الزير ليفربول - ليدز يونايتد 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات beIN SPORTS 1 أحمد البلوشي برينتفورد - توتنهام 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 2 عامر الخوذيري سندرلاند - مانشستر سيتي 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 1 حسن العيدروس

دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة 12

المباراة الموعد القنوات الناقلة الطائي - الزلفي 15:35 السعودية، 16:35 الإمارات تطبيق ثمانية العروبة - الجندل 15:35 السعودية، 16:35 الإمارات تطبيق ثمانية الفيصلي - الرائد 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات تطبيق ثمانية

كأس الرابطة المصرية - الجولة الرابعة