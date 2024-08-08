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Jean-Philippe Mateta France Fermin Lopez Spain(C)Getty Images
جدول مباريات منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024
بلال محمد

جدول مباريات اليوم الجمعة 9 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

الألعاب الأولمبية الصيفيةكأس مصرالدوري المصري الممتازالقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 9 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات ولكنها ستكون هامة للكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 9 أغسطس 2024 حيث نتابع اللقاء المرتقب بين منتخبي فرنسا وإسبانيا، في نهائي أولمبياد 2024.

كما نتابع لقاء البنك الأهلي والمصري في دور الـ16 من كأس مصر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 8 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 9 أغسطس 2024؟

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جدول مباريات اليوم الجمعة 9 أغسطس 2024 "09-08-2024"

الألعاب الأولمبية كرة القدم للرجال - النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
فرنسا - إسبانيا19:00 مصر والسعوديةbeIN SPORTS HD 1عامر الخوذيري

كأس مصر - دور الـ16

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
البنك الأهلي - زد18:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 1

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