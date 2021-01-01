جدول مباريات اليوم الجمعة 8 يناير 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الجمعة 8 يناير 2021 في الدوري الإسباني والدوري المصري والسعودي ودوري نجوم قطر وأهم البطولات، وما هي القنوات الناقلة؟

يتاظر عشاق ومتابعي كرة القدم في كل مكان العديد من المباريات القوية والممتعة اليوم الجمعة.

البداية ستكون مع الدوري الإسباني حيث يستضيف سيلتا فيجو نادي فياريال الذي يسعى لتحقيق الفوز والصعود للمربع الذهبي.

وفي الدوري الألماني يحل حامل اللقب بايرن ميونخ ضيفًا ثقيلا على بوروسيا مونشنجلادباخ صاحب المركز السابع، والذي يسعى جاهدًا لتحقيق الفوز للعودة للسباق على المراكز الأولى.

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واللقاء الأبرز اليوم في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، يلتقي أستون فيلا وليفربول على ملعب فيلا بارك.

بينما على الجانب العربي وفي الدوري السعودي ، يلعب الهلال اليوم مباراة ضد الباطن، كما يخوض النصر لقاء مهم ضد العين سيسعى العالمي لتحقيق الفوز والصعود من منطقة الهبوط التي لا تليق به.

ايضًا في الدوري المصري يلتقي بيراميدز بالبنك الأهلي، ويتبعه لقاء المارد الأحمر ضد سيراميكا كليوباترا صاحب المركز الخامس والذي يحقق نتائج جيدة حتى الآن.

وفي الدوري القطري يستضيف صاحب المركز الثاني الدحيل نادي الوكرة والذي يحتل المركز التاسع في جدول الترتيب، كما يحل أم صلال ضيفًا على الخور في مباراة مهمة في صراع البقاء وعدم الهبوط.

وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم الجمعة 8 يناير 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 8 يناير "8 -1-2021":

الدوري الإسباني - الجولة 18 المباراة الموعد القناة الناقلة سيلتا فيجو - فياريال 22:00 مصر، 23:00 السعودية KSA Sports 1 HD

كأس الاتحاد الإنجليزي المباراة الموعد القناة الناقلة أستون فيلا - ليفربول 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الألماني - الجولة 15 المباراة الموعد القناة الناقلة بوروسيا مونشنجلادباخ - بايرن ميونخ 21:30 مصر ، 22:30 السعودية beIN Sports FR HD 2

الدوري السعودي الجولة - 12

المباراة الموعد القناة الناقلة الباطن - الهلال 15:20 السعودية ، 14:20 مصر KSA Sports 1 HD القادسية - الأهلي 17:40 السعودية ، 16:40 مصر KSA Sports 2 HD النصر - العين 19:55 السعودية ، 18:55 مصر KSA Sports 1 HD

الدوري المصري - الجولة 6

المباراة الموعد القناة الناقلة البنك الأهلي - بيراميدز 14:30 مصر ، 15:30 السعودية ON TIME SPORT وادي دجلة - إنبي 17:00 مصر ، 18:00 السعودية 2 ON TIME SPORT سيراميكا كليوباترا - الأهلي 19:30 مصر ، 20:30 السعودية ON TIME SPORT

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