جدول مباريات اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024 حيث تستمر مواجهات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025، والتي الهلال مع الاتفاق، والنصر أمام الرياض، كما نتابع مباريات ضمن الدوري الألماني والفرنسي والإسباني والمصري.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى بطولات الدوري الألماني والفرنسي والإسباني.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024 "08-11-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة العاشرة

GOAL

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق الهلال - الاتفاق 17:45 السعودية، 16:45 مصر SSC 1 HD عبد الله الحربي SSC 1 SD عبد العزيز الزيد الأهلي - الرائد 18:20 السعودية، 17:20 مصر SSC Extra 1 HD فارس عوض SSC Extra 1 SD علي الربيع الرياض - النصر 20:00 السعودية، 19:00 مصر SSC Extra 2 HD نشاري القرني SSC Extra 2 SD عيسى الزدجالي

الدوري الإسباني - الجولة الثالثة عشرة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق رايو فاييكانو - لاس بالماس 23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN Sports HD 3 حسن العيدروس

الدوري الفرنسي - الجولة الحادية عشر

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق مارسيليا - أوكسير 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 4 جواد بدة

الدوري الألماني - الجولة العاشرة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق أونيون برلين - فرايبورج 22:30 السعودية، 21:30 مصر beIN Sports HD 5 محمد بركات

الدوري المصري - الجولة الثانية