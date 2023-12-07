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جدول مباريات اليوم الجمعة 8 ديسمبر 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

بلال محمد
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دوري روشن السعوديالدوري الإسباني - لا ليجاالدوري الألماني - بوندسليجادوري أبطال أفريقياالدوري الإيطالي - سيري آ

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 8 ديسمبر 2023 في دوري روشن السعودي والبطولات الأوروبية والعربية والقنوات الناقلة...

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سنكون على موعد مع يوم كروي مليء بالمتعة والإثارة، في دوري روشن السعودي، والدوري الإسباني ودوري أبطال إفريقيا، يوم الجمعة 8 ديسمبر 2023.

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ستتجه كل الأنظار إلى الدوري السعودي، لمتابعة العديد من المباريات القوية والهامة مثل مباراة الطائي مع الهلال، والنصر مع الرياض.

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كما سيلعب خيتافي مع فالنسيا في الدوري الإسباني، وسنكون على موعد مع قمة في الدوري الإيطالي تجمع بين يوفنتوس ونابولي، وتنطلق مباريات الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات اليوم الجمعة 8 ديسمبر 2023 في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة وباقي البطولات العربية والأوروبية..

جدول مباريات اليوم 8 ديسمبر 2023 "8-12-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة 16

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الخليج - أبها18:00 السعودية، 17:00 مصرشاهد
التعاون - الفيحاء18:00 السعودية، 17:00 مصرشاهد
الطائي - الهلال18:00 السعودية، 17:00 مصرشاهد
النصر - الرياض21:00 السعودية، 20:00 مصرشاهد

الدوري الإسباني - الجولة 16

المباراةالموعدالقناة الناقلة
خيتافي - فالنسيا22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 3

الدوري الألماني - الجولة 14

المباراةالموعدالقناة الناقلة
هوفنهايم - بوخوم21:30 مصر،22:30 السعوديةbein Sports

الدوري الإيطالي - الجولة 15

المباراةالموعدالقناة الناقلة
يوفنتوس - نابولي21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD SPORTS Premium 1

دوري أبطال إفريقيا - دور المجموعات

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ميدياما - يانج أفريكانز18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Sports HD 6
الأهلي - شباب بلوزداد21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports HD 6
النجم الساحلي - الهلال21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports HD 8

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