جدول مباريات اليوم الجمعة 8 ديسمبر 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 8 ديسمبر 2023 في دوري روشن السعودي والبطولات الأوروبية والعربية والقنوات الناقلة...

SHAHID

سنكون على موعد مع يوم كروي مليء بالمتعة والإثارة، في دوري روشن السعودي، والدوري الإسباني ودوري أبطال إفريقيا، يوم الجمعة 8 ديسمبر 2023.

ستتجه كل الأنظار إلى الدوري السعودي، لمتابعة العديد من المباريات القوية والهامة مثل مباراة الطائي مع الهلال، والنصر مع الرياض.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كما سيلعب خيتافي مع فالنسيا في الدوري الإسباني، وسنكون على موعد مع قمة في الدوري الإيطالي تجمع بين يوفنتوس ونابولي، وتنطلق مباريات الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات اليوم الجمعة 8 ديسمبر 2023 في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة وباقي البطولات العربية والأوروبية..

جدول مباريات اليوم 8 ديسمبر 2023 "8-12-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة 16

المباراة الموعد القناة الناقلة الخليج - أبها 18:00 السعودية، 17:00 مصر شاهد التعاون - الفيحاء 18:00 السعودية، 17:00 مصر شاهد الطائي - الهلال 18:00 السعودية، 17:00 مصر شاهد النصر - الرياض 21:00 السعودية، 20:00 مصر شاهد

الدوري الإسباني - الجولة 16

المباراة الموعد القناة الناقلة خيتافي - فالنسيا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الألماني - الجولة 14

المباراة الموعد القناة الناقلة هوفنهايم - بوخوم 21:30 مصر،22:30 السعودية bein Sports

الدوري الإيطالي - الجولة 15

المباراة الموعد القناة الناقلة يوفنتوس - نابولي 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD SPORTS Premium 1

دوري أبطال إفريقيا - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة ميدياما - يانج أفريكانز 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 6 الأهلي - شباب بلوزداد 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 6 النجم الساحلي - الهلال 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 8

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن



SHAHID