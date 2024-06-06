جدول مباريات اليوم الجمعة 7 يونيو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 7 يونيو 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في المحافل القارية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 7 يونيو 2024 حيث نستمر في متابعة الجولة الثالثة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي أهمها مباراة منتخب المغرب ضد زامبيا، ونيجيريا مع جنوب إفريقيا.

كما نتابع أيضًا بعض المباريات الودية القوية للمنتخبات الأوروبية، استعدادًا لانطلاق بطولة اليورو بعد أيام، وسيلعب منتخب إنجلترا أمام آيسلندا، بينما سيواجه المنتخب الألماني نظيره اليوناني.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 7 يونيو 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 7 يونيو 2024؟

إذا كانت المباراة عبر قنوات beIN Sports فيمكن مشاهدتها عبر تطبيق TOD TV أو موقع beIN Connect، وذلك على مستوى المباريات الودية الهامة لمنتخبات أوروبا.

إذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الجمعة 7 يونيو 2024 "07-06-2024"

تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 - الجولة 3

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق موزمبيق - الصومال 16:00 مصر والسعودية SSC SPORT 1 HD فهد عريشي مدغشقر - جزر القمر 19:00 مصر والسعودية SSC Extra 1 HD عبد العزيز السبر نيجيريا - جنوب إفريقيا 22:00 مصر والسعودية SSC Extra 1 HD عبد الله الحربي المغرب - زامبيا 22:00 مصر والسعودية SSC SPORT 1 HD محمد حسين كوت ديفوار - الجابون 22:00 مصر والسعودية SSC Extra 2 HD عيسى الحربين

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