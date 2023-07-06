تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 7 يوليو 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم Goal النسخة العربية لمباريات هذا اليوم الكروي الذي سنتابع فيه عددًا محدودًا من المباريات، نظرًا لانتهاء أغلب المواسم الرياضية في جميع الدوريات الكبرى الأوروبية وأغلب الدوريات العربية أيضًا.

ومن المباريات المثيرة للاهتمام، مواجهة غينيا ومالي لتحديد المركز الثالث في بطولة إفريقيا تحت 23 عامًا التي تستضيفها المغرب، حيث سيضمن الفائز فيها مقعدًا في أولمبياد باريس 2024، إلى جانب منتخبي المغرب ومصر.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 7 يوليو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 7 يوليو 2023 "07-07-2023"

بطولة إفريقيا تحت 23 عامًا - تحديد المركز الثالث