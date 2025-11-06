جدول مباريات اليوم الجمعة 7 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 7 نوفمبر 2025، حيث تستمر المواجهات القوية في المسابقة الأوروبية الكبرى موسم 2025-2026 في جولة جديدة، كما تقام مباريات جولة جديدة في دوري روشن ودوري يلو السعوديين.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 7 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 7 نوفمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإسباني والدوري الفرنسي وكأس العالم تحت 17 عامًا على تطبيق "TOD".

كما يمكن مشاهدة الدوري الإيطالي عبر منصة "شاشا" والدوري الألماني عبر تطبيق "شاهد".

كما أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباريات دوري روشن ودوري يلو السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

وإن كنت ترغب في مشاهدة البث المباشر من أي مكان في العالم يمكن الاستعانة بتطبيق Nord VPN

جدول مباريات اليوم الجمعة 7 نوفمبر 2025 "07-11-2025"

دوري روشن السعودي - الجولة الثامنة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الفيحاء - الأخدود 16:20 السعودية، 17:20 الإمارات ثمانية سليمان الشريف الفتح - التعاون 17:35 السعودية، 21:35 الإمارات ثمانية راشد الدوسري النجمة - الهلال 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات ثمانية فهد العتيبي

الدوري الإسباني - الجولة الثانية عشرة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق إلتشي - ريال سوسييداد 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Sports 3 أحمد فؤاد

الدوري الفرنسي - الجولة الثانية عشرة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق باريس إف سي - رين 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN Sports 4 محمد بركات

الدوري الإيطالي - الجولة الحادية عشرة

المباراة الموعد القنوات الناقلة بيزا - كريمونيزي 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات شاشا STARZPLAY

الدوري الألماني - الجولة العاشرة

المباراة الموعد القنوات الناقلة فيردر بريمن - فولفسبورج 22:30 السعودية، 23:30 الإمارات شاهد

دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة الثامنة

المباراة الموعد القنوات الناقلة الطائي - الوحدة 15:30 السعودية، 16:30 الإمارات ثمانية الباطن - الدرعية 17:45 السعودية، 18:45 الإمارات ثمانية جدة - العربي 18:25 السعودية، 19:25 الإمارات ثمانية

كأس العالم تحت 17 عامًا - الجولة الثانية