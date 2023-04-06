جدول مباريات اليوم الجمعة 7 أبريل 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

يوم هادئ ولكنه لا يخلو من مباريات كرة القدم بعد أن عادت عجلة الدوريات العربية والأوروبية للدوران، كرة القدم هي المتعة التي ينتظرها الجمهور دائمًا.
هذه المرة المباريات موجودة في دوري روشن السعودي 2022-23 والدوري الإسباني والإيطالي، وكذلك المصري.
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تتجه الأنظار إلى ملعب الأمير فيصل بن فهد، إذ يلعب الهلال مع الشباب في قمة من قمم دوري روشن السعودي.
وفي إسبانيا يلعب إشبيلية مع سيلتا فيجو، بينما يحل إنتر ضيفًا على ساليرنيتانا في الدوري الإيطالي ويلعب ليتشي مع نابولي، بينما يواجه ميلان نظيره إمبولي.
وفي الدوري المصري، يلعب أسوان أمام سيراميكا كيلوباترا، والمصري أمام حرس الحدود.
في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات اليوم الجمعة 7 أبريل 2023 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الجمعة 7 أبريل 2023 "07-04-2023"
دوري روشن السعودي - الجولة 22
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الشباب - الهلال
|22:00 السعودية، 21:00 مصر
|شاهد VIP
الدوري الإسباني - الجولة 28
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|إشبيلية - سيلتا فيجو
|21:00 مصر، 22:00 السعودية
|beIN Sports HD 1
الدوري الإيطالي - الجولة 29
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|ساليرنيتانا - إنتر
|17:00 مصر، 18:00 السعودية
|AD SPORTS Premium
|ليتشي - نابولي
|19:00 مصر، 20:00 السعودية
|AD SPORTS Premium
|ميلان - إمبولي
|21:00 مصر، 22:00 السعودية
|AD SPORTS Premium
الدوري المصري - الجولة 23
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|المصري - حرس الحدود
|21:15 مصر، 22:15 السعودية
|ONTime Sports
|أسوان - سيراميكا كليوباترا
|21:15 مصر، 22:15 السعودية
|ONTime Sports
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