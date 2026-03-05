جدول مباريات اليوم الجمعة 6 مارس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 6 مارس 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 6 مارس 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 6 مارس 2026؟

يمكن متابعة الدوري الإسباني والفرنسي عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة دوري روشن السعودي عبر تطبيق ثمانية.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الألماني، عبر تطبيق "شاهد".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم الجمعة 6 مارس 2026 "06-02-2026"

الدوري الإيطالي - الجولة 28 Getty Images

المباراة الموعد القنوات الناقلة نابولي - تورينو 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات stc tv

دوري روشن السعودي - الجولة 25

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الأهلي - الاتحاد 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات ثمانية عبدالله الحربي الهلال - النجمة 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات ثمانية مشاري القرني الخليج - الحزم 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات ثمانية راشد الدوسري التعاون - الفتح 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات ثمانية سليمان الشريف

الدوري الإسباني - الجولة 27

المباراة الموعد القنوات الناقلة سيلتا فيجو - ريال مدريد 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORT 2

الدوري الفرنسي - الجولة 25

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق باريس سان جيرمان - موناكو 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN SPORT 1 أحمد البلوشي

الدوري الألماني - الجولة 25

المباراة الموعد القنوات الناقلة بايرن ميونخ - بوروسيا مونشنجلادباخ 22:30 السعودية، 23:30 الإمارات شاهد

كأس الاتحاد الإنجليزي - دور الـ 16

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق وولفرهامبتون - ليفربول 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORT 3 عامر الخوذيري

الدوري المصري - الجولة 20