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France ItalyGetty Images
ترتيب مجموعات دوري الأمم الأوروبي 2024-2025
بلال محمد

جدول مباريات اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري الأمم الأوروبية - المجموعة أالقنوات الناقلةالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات على الرغم من للتوقف الدولي، ولكنها مليئة باللقاءات الدولية القوية والممتعة، والتي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2024 حيث نستمر في متابعة مواجهات الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، والتي أبرزها مباراة المنتخب المغربي أمام الجابون، ومصر أمام كاب فيردي.

وفي دوري الأمم الأوروبية نتابع قمة تجمع بين إيطاليا وفرنسا، ومباراة ويلز أمام تركيا.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى دوري الأمم الأوروبية وتصفيات كأس الإمم الإفريقية 2025.

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جدول مباريات اليوم الجمعة 6 أغسطس 2024 "06-09-2024"

دوري الأمم الأوروبية 2024-2025- الجولة الأولى

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
فرنسا - إيطاليا21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports 1عصام الشوالي
ويلز - تركيا21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports 6عامر الخوذيري

تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 - الجولة الأولى

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
المغرب - الجابون21:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 5جواد بدة
مصر - كاب فيردي22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 2علي محمد علي

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