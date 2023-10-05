تابع منافسات دوري روشن السعودي عبر

جدول مباريات اليوم الجمعة 6 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة

أحمد الغنام
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دوري روشن السعوديكوبا ليبرتادوريسالدوري الإسباني - لا ليجاالدوري الألماني - بوندسليجاالدوري الإيطالي - سيري آالدوري المصري الممتازالدوري الفرنسي - ليج 1الإتحاد v الأهليالإتحادالأهليالنصر v أبهاالنصرأبهابالميراس v بوكا جونيورزبالميراسبوكا جونيورزستراسبورغ v نانتستراسبورغنانتأتليتيكو بلباو v ألميرياأتليتيكو بلباوألميرياليتشي v ساسوولوليتشيساسوولوإمبولي v أودينيزيإمبوليأودينيزيبوروسيا مونشنجلادباخ v ماينتسبوروسيا مونشنجلادباخماينتسالاتحاد السكندري v الجونةالاتحاد السكندريالجونةفاركو v سيراميكا كليوباترافاركوسيراميكا كليوباترا

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 6 أكتوبر 2023 في دوري روشن السعودي والبطولات العالمية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يوم كروي جديد مليء بالإثارة والمتعة، مع عودة الدوري السعودي وكذلك الدوريات والبطولات الأوروبية الكبرى، بعد منتصف أسبوع شهد العديد من المباريات الممتعة.

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ونستعرض معكم مباريات اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2023 حيث تتواصل منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي 2023-2024، بإقامة مباراتين مرتقبتين، أبرزهما مواجهة ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي.

فيما تنطلق مساء الجمعة مباريات جولة جديدة في عدد من الدوريات الأوروبية الكبرى، وتحديدًا في إسبانيا، وإيطاليا وألمانيا وفرنسا.

وتقام فجر الخميس مباراة مرتقبة في إياب نصف نهائي كوبا ليبرتادوريس 2023، تجمع بين فريقي بالميراس البرازيلي وبوكا جونيورز الأرجنتيني.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 6 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 6 أكتوبر 2023 "06-10-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة 9

المباراةالموعدالقناة الناقلة
النصر - أبها18:00 السعودية ومصرشاهد
الاتحاد - الأهلي21:00 السعودية ومصرشاهد

الدوري الإسباني - الجولة 9

المباراةالموعدالقناة الناقلة
أتلتيك بيلباو - ألميريا22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي - الجولة 8

المباراةالموعدالقناة الناقلة
إمبولي - أودينيزي19:30 مصر والسعوديةAD SPORTS Premium 1
ليتشي - ساسوولو21:45 مصر والسعوديةAD SPORTS Premium 1

كوبا ليبرتادوريس - نصف النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلة
بالميراس - بوكا جونيورز03:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 7

الدوري المصري - الجولة 3

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الاتحاد - الجونة16:00 مصر والسعوديةأون تايم سبورتس
فاركو - سيراميكا كليوباترا19:00 مصر والسعوديةأون تايم سبورتس

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