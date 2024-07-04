تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 5 يوليو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في البطولات الكبرى العالمية والقارية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 5 يوليو 2024 حيث تنطلق مباريات ربع نهائي بطولة يورو 2024، والتي سنكون فيها على موعد مع قمتين بين إسبانيا وألمانيا، وفرنسا والبرتغال.

كذلك تنطلق منافسات ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا، بلقاء الأرجنتين والإكوادور.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 5 يوليو 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 5 يوليو 2024؟

إذا كانت المباراة تذاع على قنوات beIN Sports فيمكن مشاهدتها عبر تطبيق TOD TV أو موقع beIN Connect، وذلك على مستوى مباريات بطولة يورو 2024.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الجمعة 5 يوليو 2024 "05-07-2024"

يورو 2024 - ربع النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق إسبانيا - ألمانيا 19:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 Max علي سعيد الكعبي البرتغال - فرنسا 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 2 Max عصام الشوالي

كوبا أمريكا 2024 - ربع النهائي