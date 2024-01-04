جدول مباريات اليوم الجمعة 5 يناير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في العام الجديد.
ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 5 يناير 2024 حيث تنطلق مواجهات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإيطالي وفيها يلعب بولونيا مع جنوى.
كما تتواصل مباريات الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، وفيها يلعب توتنهام مع بيرنلي، وولفرهامبتون مع برينتفورد.
الموضوع يُستكمل بالأسفلوفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 5 يناير 2024 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الجمعة 5 يناير 2024 "05-01-2024"
الدوري الإيطالي - الجولة 19
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|التعليق
|بولونيا - جنوى
|21:45 مصر، 22:45 السعودية
|AD SPORTS Premium 1
|غازي العمري
كأس الاتحاد الإنجليزي - الدور الثالث
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|التعليق
|برينتفورد - وولفرهامبتون
|21:15 مصر، 22:15 السعودية
|beIN Sports HD 2
|باسم الزير
|توتنهام - بيرنلي
|22:00 مصر، 23:00 السعودية
|beIN Sports HD 1
|حسن العيدروس