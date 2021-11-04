جدول مباريات اليوم الجمعة 5 نوفمبر 2021 والقنوات الناقلة

يحفل يوم الجمعة 5 نوفمبر 2021 بالعديد من المباريات القوية، حيث يبدأ الأسبوع بشكل مبكر في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، كما تقام أيضًا عدد من المباريات الاستثنائية في الدوري المصري والدوري السعودي.

في الدوري الإنجليزي، تنطلق منافسات الجولة 11 من موسم 2021-2022 بمواجهة يحل فيها أستون فيلا ضيفًا على ساوثامبتون.

أما في الدوري الإسباني، ولحساب الجولة 13 يحل قادش ضيفًا على أتلتيك بيلباو، فيما تنطلق منافسات الجولة 12 من الدوري الإيطالي بمباراة تجمع بين إمبولي وجنوى.

وفي ألمانيا، تنطلق الجولة 11 من الدوري الألماني، وفيها يستضيف ماينتس فريق بوروسيا مونشنجلادباخ.

تصنيف فيفا | السعودية الأبرز عربيًا.. وتحسن ملحوظ لمصر والمغرب

ننتقل الآن إلى المباريات العربية، والبداية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تتواصل منافسات الجولة 11، وفيها مباراة قمة تجمع بين الشباب والنصر، كما يلعب الفيحاء أمام النصر.

وفي الدوري المصري، تتواصل منافسات الجولة الثالثة من موسم 2021-2022، والتي تشهد الجمعة مباراة قمة يحل فيها الأهلي ضيفًا على الزمالك، ويتواجه غزل المحلة أمام إنبي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 5 نوفمبر 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 نوفمبر "5-11-2021":

الدوري الإنجليزي - الجولة 11 المباراة الموعد القناة الناقلة أستون فيلا - ساوثامبتون 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري السعودي - الجولة 11 المباراة الموعد القناة الناقلة الشباب - النصر 17:50 السعودية، 16:50 مصر SSC 1 الفيحاء - الحزم 17:55 السعودية، 16:55 مصر SSC

الدوري المصري - الجولة الثالثة المباراة الموعد القناة الناقلة سموحة - الشرقية للدخان 15:00 مصر، 16:00 السعودية OnTimes Sports غزل المحلة - إنبي 17:30 مصر، 18:30 السعودية OnTimes Sports فيوتشر - المصري البورسعيدي 17:30 مصر، 18:30 السعودية OnTimes Sports 2 الزمالك - الأهلي 20:00 مصر، 21:00 السعودية OnTimes Sports

الدوري الإيطالي - الجولة 12 المباراة الموعد القناة الناقلة إمبولي - جنوى 20:45 مصر، 21:45 السعودية --

الدوري الإسباني - الجولة 13 المباراة الموعد القناة الناقلة أتلتيك بيلباو - قادش 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الألماني - الجولة 11 المباراة الموعد القناة الناقلة ماينتس - بوروسيا مونشنجلادباخ 21:30 مصر، 22:30 السعودية لا يوجد

الدوري الفرنسي - الجولة 13 المباراة الموعد القناة الناقلة لانس - تروا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2 premium

اضغط هنا لمطالعة الجدول الكامل لمباريات اليوم