جدول مباريات اليوم الجمعة 5 مارس 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الجمعة 5 مارس 2021 في الدوريات الأوروبية والعربية وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

تستمر منافسات الدوري الإسباني في ضمن منافسات الجولة الـ26، يستضيف اليوم فالنسيا نادي فياريال الذي يصارع لانتزاع المركز السادس.

وفي الدوري الألماني، يحل ماينز ضيفًا على شالكه صاحب المركز الأخير بجدول الترتيب.

بينما على الجانب العربي وبالدوري السعودي، يوجد العديد من المباريات القوية، حيث يستضيف صاحب الصدارة الشباب نادي القادسية، كما يلتقي حامل اللقب الهلال بالرائد، ويواجه الاتحاد فريق الرائد، وفي صراع الهبوط يلعب اليوم أبها ضد الفتح.

ثم في الدوري المصري الممتاز، يلتقي صاحب المركز الأخير وقبل الأخير، حيث يواجه وادي دجلة الإسماعيلي صاحب الشعبية الكبيرة والذي لم بعتاد أن نراه في هذه المراكز، كما يواجه الاتحاد السكندري الإنتاج الحربي وذلك لحساب الجولة الـ15.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 5 مارس 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 مارس "5-3-2021":

الدوري الإسباني - الجولة 26 المباراة الموعد القناة الناقلة فالنسيا - فياريال 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الألماني - الجولة 24 المباراة الموعد القناة الناقلة شالكه - ماينز 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري السعودي - الجولة 22 المباراة الموعد القناة الناقلة أبها - الفتح 16:10 السعودية ، 15:10 مصر KSA Sports 1 HD العين - الفيصلي 16:15 السعودية ، 15:15 مصر KSA Sports 2 HD الإتفاق - النصر 18:20 السعودية ، 17:20 مصر KSA Sports 3 HD الشباب - القادسية 18:35 السعودية ، 17:35 مصر KSA Sports 4 HD الهلال - الرائد 20:35 السعودية ، 19:35 مصر KSA Sports 1 HD الاتحاد - الوحدة 20:35 السعودية ، 19:35 مصر KSA Sports 2 HD

الدوري المصري - الجولة 15 المباراة الموعد القناة الناقلة وادي دجلة - الإسماعيلي 15:00 مصر ، 16:00 السعودية On Time Sports HD الاتحاد - الإنتاج الحربي 17:00 مصر ، 18:00 السعودية On Time Sports HD



