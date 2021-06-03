جدول مباريات اليوم الجمعة 4 يونيو 2021 والقنوات الناقلة
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مع انتهاء الدوريات في أغلب دول العالم، تواصل المنتخبات إعدادها للبطولات القارية المنتظرة في الصيف الحالي، كذلك تلعب بعضها تصفيات كأس العالم 2022.
البداية من قارة أمريكا اللاتينية، عندما يلعب منتخب أوروجواي مع باراجواي، فيما يلتقي المنتخب الأرجنتيني مع التشيلي وأخيرًا بيرو مع كولومبيا.
في قارة آسيا يلعب المنتخب العربي السوري مع نظيره جزر المالديف في التصفيات المزدوجة للمونديال ولكأس آسيا.
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كما تتواجد مباريات دولية ودية، حيث يلعب منتخب نيجيريا مع الكاميرون وتلتقي إيطاليا مع التشيك، كما يلعب منتخب إسبانيا مع نظيره البرتغالي.
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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 4 يونيو 2021 والقنوات الناقلة.
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 4 يونيو"4-6-2021":
|تصفيات كأس العالم 2022 أمريكا الجنوبية - الجولة 7
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|أوروجواي - باراجواي
|00:00 مصر، 01:00 السعودية
|beIN Sports 2 HD Premium
|الأرجنتين - تشيلي
|02:00 مصر، 03:00 السعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
|بيرو - كولومبيا
|04:00 مصر، 05:00 السعودية
|beIN Sports 2 HD Premium
|تصفيات كأس العالم 2022 آسيا - الجولة 7
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|جزر المالديف - سوريا
|19:00 سوريا والسعودية، 18:00 مصر
|-
|مباريات ودية دولية
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|إسبانيا - البرتغال
|19:30 مصر، 20:30 السعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
|إيطاليا - التشيك
|20:45 مصر، 21:45 السعودية
|beIN Sports 2 HD Premium