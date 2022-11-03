جدول مباريات اليوم الجمعة 4 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة

تتواصل متعة وإثارة كرة القدم، حيث تعود يوم الجمعة 4 نوفمبر 2022، مباريات الدوريات الأوروبية، وتقام مساء الجمعة مباريات هامة للغاية في عدد من بطولات الدوري الأوروبية.
وتنطلق الجمعة 4 نوفمبر 2022 مباريات جولة جديدة في عدد من الدوريات الأوروبية الكبرى، والتي من المنتظر أن تشهد إثارة ومتعة لا مثيل لها، في الدوري الإسباني، والدوري الإيطالي، والدوري الفرنسي، والدوري الألماني.
البداية ستكون من الدوري الإسباني، حيث تنطلق الجمعة 4 نوفمبر مباريات الجولة 13 من موسم 2022-23 من الدوري الإسباني، بمباراة واحدة يستضيف فيها جيرونا نظيره أتلتيك بيلباو.
ومن إسبانيا إلى إيطاليا، حيث تنطلق مساء الجمعة مباريات الجولة 13 من موسم 2022-23 من الدوري الإيطالي بمباراة واحدة تجمع بين أودينيزي وليتشي.
أما في فرنسا، فتنطق منافسات الجولة 14 من موسم 2022-23 للدوري الفرنسي بمباراة واحدة، حيث يحل أوسير ضيفًا على تروا.
وفي الدوري الألماني، فتنطلق الجولة مباريات الجولة 13 لموسم 2022-23 بمباراة واحدة، تجمع بين بوروسيا مونشنجلادباخ وشتوتجارت.
تعاقدات الأندية السعودية في سوق الانتقالات الصيفية 2022
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 4 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الجمعة 4 نوفمبر 2022 "04-11-2022"
الدوري الإسباني - الجولة 13
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
|جيرونا - أتلتيك بيلباو
22:00 مصر، 23:00 السعودية
beIN Sports HD 1
الدوري الإيطالي - الجولة 13
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|أودينيزي - ليتشي
|21:45 مصر، 22:45 السعودية
|AD SPORTS Premium 1
الدوري الفرنسي - الجولة 14
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
|تروا - أوسير
22:00 مصر، 23:00 السعودية
beIN Sports HD 2
الدوري الألماني - الجولة 13
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
|بوروسيا مونشنجلادباخ - شتوتجارت
21:30 مصر، 22:30 السعودية
beIN Sports HD 3
اضغط هنا لمطالعة الجدول الكامل لمباريات اليوم
ما هو أفضل دوري في الاتحاد الأوروبي؟
شكرًا للتصويت.
ما هو أفضل دوري في الاتحاد الأوروبي؟
اختيارات المحررين
- أنشيلوتي إلى الصدارة .. قائمة أكثر المدربين تحقيقًا للانتصارات في دوري الأبطال
- جول إنسايدر | ساعات الكرة الذهبية .. تعقيد بنزيما ومفاجأة "رخيصة" لليفاندوفسكي
- إثارة باريسية وسكربت القرعة.. ردود الفعل على المتأهلين لثمن نهائي دوري الأبطال!
- فشل أليجري وإعادة مجد أنشيلوتي .. كيف حال المدربين بعد العودة؟
- موعد قرعة دور الـ 16 دوري أبطال أوروبا 2022-23 والقنوات الناقلة