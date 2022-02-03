جدول مباريات اليوم الجمعة 4 فبراير 2022 والقنوات الناقلة

تعود المسابقات المحلية من جديد بعد نهاية فترة التوقف الدولي اليوم الجمعة 4 فبراير 2022، وسنشهد اليوم عودة الدوري الإسباني والألماني والفرنسي.

في الدوري الإسباني يلعب خيتافي امام ليفانتي، بينما يلعب هيرتا برلين مع بوخوم.

وفي الدوري الفرنسي يلعب مارسيليا أمام أنجيه، ويواجه مانشستر يونايتد نظيره ميدلسبره في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 4 فبراير 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 4 فبراير 2022 "4-2-2022"

الدوري الإسباني - الجولة 23

المباراة الموعد القناة الناقلة خيتافي - ليفانتي 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD

الدور الفرنسي - الجولة 23

المباراة الموعد القناة الناقلة مارسيليا - أنجيه 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 2 HD

الدوري الألماني - الجولة 21

المباراة الموعد هيرتا برلين - بوخوم 21:30 مصر، 22:30 السعودية

كأس الاتحاد الإنجليزي - الدور الرابع