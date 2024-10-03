جدول مباريات اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024 حيث تنطلق مواجهات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، كما تستمر المنافسات في الملاعب الأوروبية على صعيد الدوري الإسباني والإيطالي والفرنسي والألماني.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإسباني والفرنسي والألماني.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024 "04-10-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة السادسة

GOAL

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق الخليج - الخلود 18:00 السعودية ومصر SSC Sport HD 2 جعفر الصليح الرياض - القادسية 18:15 السعودية ومصر SSC Extra 1 HD عبد الله الغامدي ضمك - الشباب 21:00 السعودية ومصر SSC Sport HD 1 سليمان الشريف

الدوري الإيطالي - الجولة السادسة

المباراة الموعد القنوات الناقلة نابولي - كومو 19:30 مصر والسعودية Starz Play App هيلاس فيرونا - فينيسيا 21:45 مصر والسعودية Starz Play App

الدوري الإسباني - الجولة الثامنة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق ليجانيس - فالنسيا 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 3 محمد المبروكي

الدوري الألماني - الجولة الخامسة

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق أوجسبورج - بوروسيا مونشنجلادباخ 21:30 مصر والسعودية beIN Sports 5 جواد بدة

الدوري الفرنسي - الجولة السادسة