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مباريات اليوم في دوري روشن على
بلال محمد

جدول مباريات اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري روشن السعوديالدوري الإسباني – لا ليجاالقنوات الناقلةالدوري الألمانيالدوري الفرنسي

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024 حيث تنطلق مواجهات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، كما تستمر المنافسات في الملاعب الأوروبية على صعيد الدوري الإسباني والإيطالي والفرنسي والألماني.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإسباني والفرنسي والألماني.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

لمشاهدة دوري روشناضغط هنا للتحميل

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024 "04-10-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة السادسة

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
الخليج - الخلود18:00 السعودية ومصرSSC Sport HD 2جعفر الصليح
الرياض - القادسية18:15 السعودية ومصرSSC Extra 1 HDعبد الله الغامدي
ضمك - الشباب21:00 السعودية ومصرSSC Sport HD 1سليمان الشريف

الدوري الإيطالي - الجولة السادسة

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
نابولي - كومو19:30 مصر والسعوديةStarz Play App
هيلاس فيرونا - فينيسيا

21:45 مصر والسعودية

Starz Play App

الدوري الإسباني - الجولة الثامنة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
ليجانيس - فالنسيا22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 3محمد المبروكي

الدوري الألماني - الجولة الخامسة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
أوجسبورج - بوروسيا مونشنجلادباخ21:30 مصر والسعودية beIN Sports 5جواد بدة

الدوري الفرنسي - الجولة السادسة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
مارسيليا - أنجيه21:45 مصر والسعودية beIN Sports 4حسن العيدروس

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