جدول مباريات اليوم الجمعة 31 مارس 2023 والقنوات الناقلة

بلال محمد
|
Zamalek ElGiesh Egypt Premier League Zamalek Twitter
الدوري الإسباني - لا ليجاالدوري الألماني - بوندسليجادوري أبطال أفريقياالدوري الفرنسي - ليج 1

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 31 مارس 2023 في دوري أبطال إفريقيا والدوريات الأوروبية والعربية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تتسارع وتيرة المباريات على مستوى العالم، حيث نشهد يوم الجمعة 31 مارس 2023، عودة منافسات الأندية من جديد بعد نهاية فترة التوقف الدولي، وسنتابع العديد من المباريات القوية.

ويوم الجمعة 31 مارس 2023، تنطلق مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دوري أبطال إفريقيا، وفيها يلعب حوريا مع فايبرز، والزمالك مع المريخ، بينما يواجه الرجاء نظيره سيمبا.

كما تنطلق مباريات الجولة الـ 27 من الدوري الإسباني وفيها يلعب ريال مايوركا مع أوساسونا، وفي ألمانيا يلعب فرانكفورت مع بوخوم في الدوري الألماني ضمن مباريات الجولة 26.

وتستمر مباريات الجولة 22 من الدوري المصري، وفيها يلعب فاركو مع أسوان، وغزل المحلة مع الاتحاد السكندري.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 31 مارس 2023، والقنوات الناقلة..

جدول مباريات اليوم الجمعة 31 مارس 2023 "31-03-2023"

الدوري الإسباني- الجولة 27

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ريال مايوركا - أوساسونا21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports HD 1

الدوري الألماني- الجولة 26

المباراةالموعدالقناة الناقلة
آينتراخت فرانكفورت - بوخوم20:30 مصر، 21:30 السعوديةbeIN Sports HD 3

دوري أبطال إفريقيا - دور المجموعات

المباراةالموعدالقناة الناقلة
حوريا - فايبرز18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Sports HD 4
الزمالك - المريخ21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports HD 4
الرجاء - سيمبا 00:00 مصر، 01:00 السعوديةbeIN Sports HD 4

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

122669 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 25%كريم بنزيما
  • 32%إرلينج هالاند
  • 5%هاري كين
  • 13%روبرت ليفاندوفسكي
  • 14%كيليان مبابي
  • 11%فيكتور أوسيمين
122669 الأصوات

اختيارات المحررين