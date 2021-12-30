جدول مباريات اليوم الجمعة 31 ديسمبر 2021 والقنوات الناقلة

تستمر منافسات كرة القدم الأوروبية والعربية رغم استمرار موسم الأعياد، حيث تقام يوم الجمعة 31 ديسمبر 2021 عدد من المباريات في الدوري الإسباني، ودوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويعود الدوري الإسباني بعد أسبوع من الراحة، حيث تنطلق منافسات الجولة 19 من "الليجا" بمواجهة يحل فيها إسبانيول ضيفًا على فالنسيا.

كما تنطلق الجمعة منافسات الجولة 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث من المنتظر إقامة أربع مباريات في غاية القوة على مدار اليوم.

البداية ستكون من مواجهة يحل فيها الاتحاد ضيفًا على الباطن، فيما يستضيف الاتفاق نظيره الفيحاء، وبحثًا عن العودة إلى الانتصارات يحل الهلال ضيفًا على الفيصلي.



جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 31 ديسمبر 2021 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 31 ديسمبر 2021 "31-12-2021"

الدوري الإسباني - الجولة 19

المباراة الموعد القناة الناقلة فالنسيا - إسبانيول 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري السعودي - الجولة 15

المباراة الموعد القناة الناقلة الباطن - الاتحاد 15:10 السعودية، 14:10 مصر SSC الحزم - الطائي 15:30 السعودية، 14:30 مصر SSC الاتفاق - الفيحاء 17:35 السعودية، 16:35 مصر SSC الفيصلي - الهلال 18:05 السعودية، 17:05 مصر SSC

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