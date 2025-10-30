تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، حيث نتابع مواجهات ضمن الدوريين الإسباني والألماني، وتستمر مباريات جولة جديدة في دوري روشن.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإسباني عبر تطبيق "TOD".

ويمكن مشاهدة الدوري الألماني عبر تطبيق شاهد.

كما أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباريات دوري روشن السعودي عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

جدول مباريات اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 "31-10-2025"

دوري روشن السعودي - الجولة السابعة

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الأخدود - النجمة16:40 السعودية، 17:40 الإماراتثمانية
الهلال - الشباب17:50 السعودية، 18:50 الإماراتثمانية
الاتفاق - الحزم20:30 السعودية، 21:30 الإماراتثمانية

الدوري الإسباني - الجولة الحادية عشرة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
خيتافي - جيرونا23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN Sports 3جواد بدة

الدوري الألماني - الجولة التاسعة

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
أوجسبورج - بوروسيا دورتموند22:30 السعودية، 23:30 الإماراتشاهد

