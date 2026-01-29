Goal.com
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الجمعة 30 يناير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 30 يناير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 30 يناير 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 30 يناير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 30 يناير 2026؟

يمكن متابعة دوري أبطال أفريقيا والدوري الإسباني والفرنسي عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة دوري روشن السعودي عبر تطبيق ثمانية.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الألماني، عبر تطبيق "شاهد".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم الجمعة 30 يناير 2026 "30-01-2026"

الدوري الإيطالي - الجولة 23

stc tv Serie A GOALGetty/Goal

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
لاتسيو - جنوة22:45 السعودية، 23:45 الإماراتstc tvحازم عبدالسلام

الدوري الإسباني - الجولة 22

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
إسبانيول - ديبورتيفو ألافيس23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORT 2جواد بدة

الدوري الفرنسي - الجولة 20

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
لانس - لوهافر22:45 السعودية، 23:45 الإماراتbeIN SPORT 4نوفل باشي

الدوري الألماني - الجولة 20

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
كولن - فولفسبورج22:30 السعودية، 23:30 الإماراتشاهد

دوري روشن السعودي - الجولة 19

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
التعاون - الأخدود16:50 السعودية، 17:50 الإماراتثمانيةمشاري القرني
نيوم - ضمك18:50 السعودية، 19:50 الإماراتثمانيةراشد الدوسري
الخلود - النصر20:30 السعودية، 21:30 الإماراتثمانيةفهد العتيبي

دوري أبطال أفريقيا - الجولة 4

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
بيراميدز - نهضة بركان18:00 مصر، 17:00 المغربbeIN Sports-
الهلال - صن داونز21:00 مصر، 20:00 المغربbeIN Sports 1منتصر الأزهري

الدوري المصري - الجولة 16

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
فاركو - زد17:00 مصر، 18:00 السعوديةON Sport 1محمد الكواليني
الاتحاد - حرس الحدود20:00 مصر، 21:00 السعوديةON Sport 1بلال علام
المقاولون العرب - البنك الأهلي20:00 مصر، 21:00 السعوديةON Sport 2محمد الغياتي

طالع الجدول بالكامل من هنا

