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أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الجمعة 30 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلةالدوري الفرنسيالدوري الألمانيالدوري الإيطاليكأس مصر

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 30 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 30 أغسطس 2024 حيث تستكمل مواجهات الجولة الثانية من دوري يلو السعودي، كما نتابع لقاءات قوية في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي والإيطالي، بالاضافة إلى بطولات عربية وأوروبية هامة.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 30 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 30 أغسطس 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى الدوري الفرنسي والألماني.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات السعودية الرياضية يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال "يوتيوب" وذلك على مستوى بطولة دوري يلو السعودي.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الجمعة 30 أغسطس 2024 "30-08-2024"

دوري يلو السعودي - الجولة الثانية

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
العدالة - الصفا18:40 مصر والسعوديةالسعودية الرياضية
العين - الطائي19:10 مصر والسعوديةالسعودية الرياضية

الدوري الفرنسي - الجولة الثالثة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
ليون - ستراسبورج21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports 1محمد المبروكي

الدوري الإيطالي - الجولة 3

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
فينيسا - تورينو19:00 مصر والسعوديةأبو ظبي الرياضية
إنتر - أتالانتا21:45 مصر والسعوديةأبو ظبي الرياضية

الدوري الألماني - الجولة 2

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
أونيون برلين - سانت باولي21:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 5محمد بركات

كأس مصر - النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
زد - بيراميدز21:00 مصر والسعوديةONtime Sports HD 5

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