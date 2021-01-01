جدول مباريات اليوم الجمعة 30 أبريل 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الجمعة 30 أبريل 2021 في دوري أبطال آسيا والدوري الإنجليزي وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

سيكون عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم على موعد مع مباريات مثيرة اليوم الجمعة 30 أبريل 2021، وذلك في الوطن العربي وأوروبا.

البداية من الكرة العربية، حيث يلعب الأهلي مع الجونة في الدوري المصري الممتاز، بجانب مباراة أخرى هامة بين البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

وعلى صعيد دوري أبطال آسيا، يلتقي الأهلي مع الدحيل، والهلال مع شباب الأهلي واستقلال طهران مع الشرطة العراقي.

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أما على صعيد كرة القدم الأوروبية، يلتقي ساوثامبتون مع ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيلتا فيجو مع ليفانتي في الدوري الإسباني.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الجمعة 30 أبريل 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 30 أبريل"30-4-2021":

دوري أبطال آسيا - الجولة السادسة المباراة الموعد القناة الناقلة استقلال طهران - الشرطة 20:45 العراق، 21:45 الإمارات GSA live الهلال - شباب أهلي دبي 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات GSA live استقلول - أجمك 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات GSA live الدحيل - الأهلي 23:15 السعودية وقطر، 00:15 الإمارات GSA live

الدوري المصري - الجولة 16 المباراة الموعد القناة الناقلة الأهلي - الجونة 21:30 مصر، 22:30 السعودية OnTime Sports HD البنك الأهلي - سيراميكا كليوباترا 21:30 مصر، 22:30 السعودية OnTime Sports HD 2

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 34 المباراة الموعد القناة الناقلة ساوثامبتون - ليستر سيتي 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1 Premium

الدوري الإسباني - الجولة 34 المباراة الموعد القناة الناقلة سيلتا فيجو - ليفانتي 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1

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