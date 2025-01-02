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Juventus vs AC Milan Supercopa de ItaliaGetty Images
بلال محمد

جدول مباريات اليوم الجمعة 3 يناير 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

الدوري الإسباني – لا ليجاالقنوات الناقلةالسوبر الإيطاليكأس مصردوري أبطال إفريقيا

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 3 يناير 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية والأوروبية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات ولكنها على قدر عالي من الأهمية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 3 يناير 2025 حيث نتابع لقاء هام في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي، والتي يواجه فيها يوفنتوس مع ميلان، وسنكون على موعد مع مباراة مؤجلة في الدوري الإسباني، تجمع ريال مدريد وفالنسيا.

على أن تنطلق مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا، وفيها يستضيف شباب بلوزداد نظيره الأهلي، وفي الجولة السادسة عشر من الدوري الفرنسي، يلعب نيس مع رين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 3 يناير 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 3 يناير 2025؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإسباني، والدورري الفرنسي، وكذلك دوري أبطال إفريقيا.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة كأس السوبر الإيطالي.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الجمعة 3 يناير 2025 "03-01-2025"

كأس السوبر الإيطالي - نصف النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
يوفنتوس - ميلان21:00 مصر، 22:00 السعوديةأبو ظبي الرياضية 1محمد الشامسي
SSC Extra 1 HDعبد الله الحربي
محمد حسين

الدوري الإسباني - الجولة 12

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
فالنسيا - ريال مدريد22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 1نوفل باشي

الدوري الفرنسي - الجولة 16

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
نيس - رين22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 4باسم الزير

دوري أبطال إفريقيا - الجولة 4

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
شباب بلوزداد - الأهلي21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports 2حسن العيدروس

كأس ملك إسبانيا - دور الـ 32

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
بونتيفيدرا - ريال مايوركا20:00 مصر، 21:00 السعوديةSSC Extra 3 HDفهد عريشي
راسينج فيرول - رايو فاييكانو20:00 مصر، 21:00 السعوديةSSC 2 HDحاتم بطيشة
غرناطة - خيتافي20:00 مصر، 21:00 السعوديةSSC 3 HDعبد العزيز السبر

كأس مصر - دور الـ32

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
فاركو - الترسانة14:30 مصر، 15:30 السعوديةOnTime Sports 1محمد الغياتي
الجونة - القناة14:30 مصر، 15:30 السعوديةOnTime Sports 2رامي بهجت
إنبي - حرس الحدود17:30 مصر، 18:30 السعوديةOnTime Sports 1محمد البوشي
طلائع الجيش - الأوليمبي17:30 مصر، 18:30 السعوديةOnTime Sports 2هشام فرحات

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