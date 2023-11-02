تابع منافسات دوري روشن السعودي عبر

جدول مباريات اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

بلال محمد
SHAHID BANNER AUGUST 2023SHAHID
دوري روشن السعوديالدوري الإسباني - لا ليجاالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإيطالي - سيري آالدوري الفرنسي - ليج 1الدوري الألماني - بوندسليجاالدوري المصري الممتاز

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة..

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

يوم كروي جديد مليء بالإثارة والمتعة، مع انطلاق الجولة 12 من دوري روشن السعودي ومواجهات أوروبية على أعلى مستوى.

اللقاء الأهم في الدوري السعودي سيكون مباراة الاتحاد والشباب بينما يلعب أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ونستعرض معكم مباريات اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة..

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

جدول مباريات اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023 "3-11-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة 12

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الفتح - الهلال18:00 السعودية17:00 مصرشاهد
الطائي - الفيحاء18:00 السعودية 17:00 مصرشاهد
الاتحاد - الشباب21:00 السعودية
19:00 مصر		شاهد
حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

الدوري الإسباني - الجولة 12

المباراةالموعدالقناة الناقلة
لاس بالماس - أتلتيكو مدريد23:00 السعودية
22:00 مصر		beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي - الجولة 11

المباراةالموعدالقناة الناقلة
بولونيا - لاتسيو21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني - الجولة 10

المباراةالموعدالقناة الناقلة
دارمشتات - بوخوم21:30 مصر، 22:30 السعودية

beIN Sports

الدوري الفرنسي - الجولة 11

المباراةالموعدالقناة الناقلة
باريس سان جيرمان - مونبيليه22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports

الدوري المصري - الجولة 6

المباراةالموعدالقناة الناقلة
سموحة - الاتحاد السكندري16:00 مصر
17:00 السعودية		أون تايم سبورتس
الزمالك - زد19:00 مصر، 20:00 السعوديةأون تايم سبورتس
سيراميكا كيلوباترا - بيراميدز19:00 مصر، 20:00 السعوديةأون تايم سبورتس
اضغط هنا لمطالعة الجدول الكامل لمباريات اليوم..
SHAHID 1920*700 AUGUST 2023SHAHID