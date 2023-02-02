جدول مباريات اليوم الجمعة 3 فبراير 2023 والقنوات الناقلة

تتسارع وتيرة المباريات على مستوى العالم، حيث نشهد يوم الجمعة 3 فبراير 2023 العديد من المباريات في الدوريات العربية والأوروبية، وعلى رأسها دوري روشن السعودي.
وتقام مباراتان يوم الجمعة 3 فبراير في دوري روشن السعودي، لحساب الجولة 15 من موسم 2022-23، أبرزهما مواجهة يحل فيها النصر ضيفًا على الفتح.
وفي إنجلترا، تنطلق مساء الجمعة مباريات الجولة 22 من منافسات مومس 2022-23 بإقامة مباراة واحدة، حيث يستضيف تشيلسي بثوبه الجديد غريمه اللندني فولهام.
ومن إنجلترا إلى إسبانيا، حيث تنطلق مساء الجمعة مباريات الجولة 20 من منافسات موسم 2022-23 بمباراة واحدة يحل فيها قادش ضيفًا على أتلتيك بيلباو.
أما في ألمانيا، فتنطلق مساء الجمعة مباريات الجولة 19 في موسم 2022-23 من الدوري الألماني بمباراة واحدة أيضًا، حيث يلعب أوجسبورج أمام باير ليفركوزن.
جدول مباريات اليوم الجمعة 3 فبراير 2023 "03-02-2023"
الدوري السعودي (دوري روشن) - الجولة 15
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الفتح - النصر
|18:00 السعودية، 17:00 مصر
|SSC
|الاتفاق - العدالة
|20:30 السعودية، 19:30 مصر
|SSC
الدوري الإنجليزي - الجولة 22
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|تشيلسي - فولهام
|22:00 مصر، 23:00 السعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
الدوري الإسباني - الجولة 20
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|أتلتيك بيلباو - قادش
|22:00 مصر، 23:00 السعودية
|beIN Sports HD 1
الدوري الألماني - الجولة 19
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|أوجسبورج - باير ليفركوزن
|21:30 مصر، 22:30 السعودية
|beIN Sports HD 3
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