جدول مباريات اليوم الجمعة 29 يوليو 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 29 يوليو 2022 في البطولات العربية والقارية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نعيش هذه الأيام الفترة غير المحببة لجمهور كرة القدم، وهي فترة نهاية الدوريات الأوروبية ومعظم العربية، وتوقف الساحرة المستديرة عن الدوران.

لكن، ورغم انتهاء الموسم، سنكون يوم الجمعة 29 يوليو 2022 على موعد مع عدد من المباريات المثيرة للاهتمام، خاصة فيما يتعلق بتحضيرات الأندية الأوروبية للموسم الجديد.

ويلعب تشيلسي الإنجليزي مباراة قوية في ختام تحضيراته لمنافسات موسم 2022-23، وذلك حين يحل ضيفًا على أودينيزي الإيطالي.

كما تنطلق الخميس رسميًا المنافسات في موسم 2022-23 من كرة القدم الألمانية، حيث تبدأ بمباريات دور الـ64 من بطولة كأس ألمانيا، بإقامة عدة مباريات، أبرزها مواجهة بوروسيا دورتموند ضد ميونخ 1860.

جدول مباريات الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 29 يوليو 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 29 يوليو 2022 "29-07-2022"

كأس ألمانيا

المباراة الموعد القناة الناقلة كان - نورنبرج 18:00 مصر، 19:00 السعودية غير مذاعة عربيًا نيوزتريلتيتز - كارلسروه 18:00 مصر، 19:00 السعودية غير مذاعة عربيًا دينامو دريسدين - شتوتجارت 18:00 مصر، 19:00 السعودية غير مذاعة عربيًا ميونخ 1860 - بوروسيا دورتموند 20:45 مصر، 21:45 السعودية Dubai Sports 1 HD

مباريات ودية

المباراة الموعد القناة الناقلة أودينيزي - تشيلسي 21:00 مصر، 22:00 السعودية Chelsea TV

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